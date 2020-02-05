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  • Son Güncelleme: 05.02.2020 23:34

Son dakika: tünel inşaatında göçük: 4 yaralı

Son dakika haberine göre Havalimanı-Pendik su tünel inşaatında meydana gelen göçükte 4 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Göçükten kurtarılan işçilerin tedavileri hastanede sürüyor.

Metro inşaatında göçük: 4 kişi yaralandı

Pendik'te, inşaatında meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Havalimanı-Pendik Metrosu'nun Pendik Yayalar Mahallesi'ndeki tünel inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel inşaatı çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Olayı gören çalışanlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise göçük altında kalan 4 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından göçükte kalan işçiler çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Göçükten kurtarılan işçilerin tedavileri hastanede sürüyor.



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