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  • Son Güncelleme: 05.02.2020 14:22

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Son dakika haberi... Başkan , 'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu ve havan atışları sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Bşakan Erdoğan, 'de şehit olan askerler Halil Demir, Onur Şükrü Özler, Gökhan Orhan, Uğur Katran, Serkan Deprem, , Kadir Yıldız ve tır şoförü İsmail Akatay'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.


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