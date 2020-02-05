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Hepiniz gururumuzsunuz! şehitleri son yolculuğuna uğurlandı...

, şehitlerine ağlıyor. Vatan için can veren şehitler, memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı. ’in yakını, “Onur da diğer şehitlerimiz de gururumuz” dedi.

Hepiniz gururumuzsunuz
Suriye'nin kentinde önceki gün saat 01.13 sırasında rejim güçleri tarafından yapılan kalleş saldırıda 1'i sivil, 7'si asker toplam 8 kişi şehit olurken, 13 kişi de yaralandı. Uğur Katran, Uzman Onbaşı Gökhan Orhan, Uzman Çavuş Halil Demir ve Uzman Onbaşı 'in naaşları Havaalanı'ndaki basına kapalı olarak gerçekleşen törenle memleketlerine gönderildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar ile il protokolünün katıldığı törenin ardından şehitlerin naaşları, kara ve havayolu ile memleketlerine uğurlanmıştı. Şehitlerimiz memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı.



İdlib şehitlerinden Özler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için merkezdeki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.



Törende Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şehidin babası Mehmet Uğur Özler'e sarılarak başsağlığı diledi.

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