Suriye'nin İdlib kentinde önceki gün saat 01.13 sırasında rejim güçleri tarafından yapılan kalleş saldırıda 1'i sivil, 7'si asker toplam 8 kişi şehit olurken, 13 kişi de yaralandı. Uzman Onbaşı Uğur Katran, Uzman Onbaşı Gökhan Orhan, Uzman Çavuş Halil Demir ve Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in naaşları Hatay Havaalanı'ndaki basına kapalı olarak gerçekleşen törenle memleketlerine gönderildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar ile il protokolünün katıldığı törenin ardından şehitlerin naaşları, kara ve havayolu ile memleketlerine uğurlanmıştı. Şehitlerimiz memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı.
İdlib şehitlerinden Özler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Gaziantep merkezdeki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.
Törende Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şehidin babası Mehmet Uğur Özler'e sarılarak başsağlığı diledi.
İdlib şehitlerinden Özler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Gaziantep merkezdeki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.
Törende Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şehidin babası Mehmet Uğur Özler'e sarılarak başsağlığı diledi.
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