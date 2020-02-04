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  • Son Güncelleme: 04.02.2020 18:47

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan şehitleri için başsağlığı mesajı

(KKTC) Cumhurbaşkanı , dün 'de rejimin saldırıları sonucu 7 Türk askeri ve 1 sivil görevlinin şehit edilmesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek Türkiye'ye başsağlığı diledi.

KKTC'den İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

(KKTC) Cumhurbaşkanı , dün 'de rejimin saldırıları sonucu 7 Türk askeri ve 1 sivil görevlinin şehit edilmesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Akıncı, facebook hesabından yaptığı açıklamada, İdlib'de 7 Türk askeri ve 1 sivil görevlinin şehit edilmesinden derin üzüntü duyduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı "Şehitlere Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına sabır, tüm Türkiye'ye başsağlığı dilerim. Suriye dahil bölgemizde aktif diplomasi ve barışçı yollarla bir an önce huzur ve istikrarın sağlanması en büyük temennimdir." ifadelerini kullandı.



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