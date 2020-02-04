İdlib şehitlerinden Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Gaziantep merkezdeki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Törene, şehidin babası Mehmet Uğur Özler, annesi Canan Abo, kardeşi Orhan Özler, aile yakınları ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.





Tabuta sarılarak gözyaşı döken bir aile yakını, "Hep bu vatan için şehit olmak isterdin. Dileğin gerçek oldu. Sen bizim gururumuzdun, artık hem şehidimiz hem de onurumuz ve şerefimizsin." dedi.

Bunun üzerine şehidin kardeşi Orhan Özler de tabuta bakarak, "Dileği gerçek oldu. Keşke başka bir şey dileseydin. Seni çok seviyoruz. Hakkını helal et." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Özler'in cenazesi, asri mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.





ADALET BAKANI GÜL'DEN ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

Şehit Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in cenaze törenine katılan Adalet Bakanı Gül, aynı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Uğur Kurt'un ailesinin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evini de ziyaret etti.

Burada aileye başsağlığı dileklerini ileten Gül, şehidin babası Abdurrahman, annesi Döndü, eşi Emine, ağabeyi Erhan ve diğer aile fertleriyle yakından ilgilendi.