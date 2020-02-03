Son dakika haberleri: Bugün Suriye'nin İdlib şehrinden acı haber geldi. Esad rejimi alçakça saldırı düzenledi. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 5 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Gelen şehit haberinden sonra şehitlerin kimlik bilgileri ise merak ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır" ifadelerini kullandı. İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir. Halep'e 60 km uzaklıktadır.

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