Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.02.2020 21:31
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 21:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'den getirilerek gözlem altında tutulanlarla telefonla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (2019-nCov) salgınının yaşandığı 'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilerek hastanede gözlem altında tutulanlarla telefonla görüştü.

Bakan Koca gözlem altında tutulanlarla görüştü

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre , 'den tahliye edilenlerin gözlem altında olduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi başhekimliğini ziyaret etti.

Gözlem altında bulunanlarla telefonda görüşen Bakan Koca, yolcuları Türkiye'ye getiren uçakta bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İrfan Şencan ve Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Ali Murat Alhas ile de telefonda görüntülü konuştu.

Görüşmelerde, hem seyahat hem de hastanede geçen sürece ilişkin bilgi alan Koca, "Risk almak istemiyoruz. En düşük ihtimali düşünüyoruz, hassasiyet gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Koca, sürecin tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

Prof. Dr. İrfan Şencan da şu an hiçbir sorun olmadığını, seyahatte her şeyin planlandığı gibi ilerlediğini söyledi.

Yolculardan alınan ilk numunelere ilişkin sonucun negatif çıktığını hatırlatan Şencan, şu bilgileri paylaştı:

"Bir sonraki örnekte de pozitif çıkmadığında rahatlayabileceğiz. Bu önlemler Dünya Sağlık Örgütünün önerileri içinde de yok. Biz yüzde 1 ihtimali, milyonda bir ihtimal düzeyinde değerlendireceğiz."

AA muhabiri Alhas ile de telefonda konuşan Bakan Koca, zorlu bir sürecin başarıyla tamamlandığını, bu süreçte sağlık personelinin, mürettebat dahil herkesin gönüllü bir şekilde sürece katkı sağladığının altını çizdi.

Alhas da "Bu süreçte sizin çok ciddi yardımlarınız oldu. Çok sağ olun." ifadelerini kullandı ve görev yapan ekibin büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den getirilerek gözlem altında tutulanlarla telefonla görüştü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri