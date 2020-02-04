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  • Son Güncelleme: 04.02.2020 21:07

Son dakika: Manisa, İstanbul, İzmir, Bursa ve Çanakkale'de mi oldu? İşte son depremler listesi

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Manisa'da saat 20.55'te 4.8 şiddetinde bir meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5 olarak açıkladı.

Manisa'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.55'te Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem İstanbul, Çanakkale, İzmir gibi birçok ilde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5 olarak duyurdu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.02.04 20:55:23 39.0000 27.8600 9.7 -.- 5.0 -.- AKHISAR-MANISA Otomatik
2020.02.04 20:45:34 39.1842 27.9358 12.6 -.- 1.8 -.- CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:41:29 38.9950 27.9210 5.0 -.- 1.3 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:39:42 38.9740 27.8840 10.7 -.- 2.1 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:26:48 39.0140 27.8642 14.3 -.- 2.0 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:23:56 39.0730 27.8172 13.7 -.- 2.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:20:37 39.0072 27.8625 2.9 -.- 1.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:20:16 39.0370 27.8935 5.0 -.- 1.8 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:18:36 38.9808 27.8773 9.5 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:14:34 39.0037 27.8832 5.1 -.- 2.6 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:11:18 38.9807 27.8298 11.0 -.- 2.1 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:04:27 38.9092 27.8283 18.5 -.- 1.6 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:57:40 39.0088 27.9027 15.7 -.- 1.3 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:56:34 38.9728 27.9105 5.0 -.- 1.7 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:55:24 38.9547 27.8500 16.5 -.- 2.0 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:52:33 38.9387 27.8758 13.7 -.- 1.6 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:49:46 38.9967 27.9178 5.0 -.- 2.2 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:49:18 39.0063 27.8795 7.6 -.- 1.1 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:47:09 38.9898 27.8517 10.0 -.- 4.5 4.2 KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.02.04 19:47:09)
2020.02.04 19:44:41 38.2043 42.4397 22.8 -.- 2.2 -.- HIZAN (BITLIS) İlksel
2020.02.04 19:39:58 39.0323 27.8065 9.6 -.- 1.4 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:37:20 39.0772 27.8668 7.0 -.- 2.0 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:33:01 39.1100 27.8232 12.2 -.- 3.4 3.2 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:14:14 39.0137 27.8818 3.2 -.- 1.8 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 18:57:14 38.9678 27.8500 13.0 -.- 2.2 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 18:48:26 39.1428 27.8637 9.7 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.04 18:41:36 39.0992 27.8135 6.7 -.- 3.9 3.6 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.04 18:34:44 39.0523 27.8182 8.3 -.- 1.8 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

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