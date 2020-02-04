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  • Son Güncelleme: 04.02.2020 18:45

Son dakika: 'dan sınırına ve tank sevkiyatı

sınırında askeri hareketlilik devam ediyor. tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (), ve tanklar 'ın ilçesine ulaştı.

Sınırda dikkat çeken hareketlilik

() tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (), ve tanklar 'ın ilçesine ulaştı.

Obüs, tank yüklü tırlar, zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile askeri araçlardan oluşan konvoy güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesine geldi.

Reyhanlı'ya ulaşan askeri sevkiyat sınır hattına gönderildi.

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