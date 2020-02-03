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  • Son Güncelleme: 04.02.2020 04:14

Son dakika: 'den 'ye taziye mesajı

Son dakika haberi... , 'de hayatını kaybeden Türk askerleri için taziyede bulunurken, 'nin saldırılara verdiği meşru karşılığı desteklediğini bildirdi.

ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı

, 'de hayatını kaybeden Türk askerleri için taziyede bulunurken, 'nin saldırılara verdiği meşru karşılığı desteklediğini bildirdi.

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