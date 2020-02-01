Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir yöneticinin, İSMEK çalışanlarına yönelik basında yer alan muamelesi asla kabul edilemez. Konuyu, bahsi geçen iş yerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz" dedi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) uzun yıllar çalışan 20 kadın bölge sorumlusu, 27 Ocak tarihi itibariyle tarafından işten çıkartılmıştı. İşten çıkarılan 20 kadın personelin, görevde oldukları dönemde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli tarafından çirkin ifadelere maruz kaldıkları ortaya çıktı. Yaşanan olayın ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

MÜFETTİŞİMİZİ GÖREVLENDİRİYORUZ

Bakan Selçuk, konu ile ilgili bir müfettişin görevlendirildiğini belirterek,"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir yöneticinin, İSMEK çalışanlarına yönelik basında yer alan muamelesi asla kabul edilemez. Konuyu, bahsi geçen iş yerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

CHP'li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK yöneticisi kadınlara yönelik tüyler ürperten sözleri büyük tepki çekti. Şişli'nin bekar ve başörtülü kadınlara, "Bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak. Ayrıca birçoğunuz da bekârsınız. İsterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim tanışırsınız" sözleriyle hakarete uğrayan kadınlar konuştu: Yaşadığımız mobbing insanlığa sığmaz. Baskılara karşı sessiz kalmayacağız. Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız.

NAMUSUMUZA DİL UZATTI

Şişli'nin kullanıdığı cümle karşısında içeride bulunan tüm kadınların ne diyeceğini bilemediğini ifade eden mağdur kadın, "Bu çirkin ithamı bir kadının bir başka kadına nasıl söylediğini bilemiyoruz. Bizim ahlak ve namusumuza dil uzatmaktır" dedi. Toplantıya katılan 2 yönetici daha Şişli'nin çirkin ifadeler kullandığını doğruladı.

BAŞÖRTÜSÜNE DİL UZATTI

Şişli'nin başörtüsüne ilişkin de konuşma yaptığı ifade edildi. Mağdur kadın, "Toplantı devam ederken Şişli hakaretlerine ara vermeden devam ediyordu. Eğitim düzeylerimiz ve aldığımız ücretlerle alay eden Şişli, bu da yetmezmiş gibi başörtümüze de laf söyledi. Başörtülü olduğumuz için 'Siz başörtülerinizle dışarıda dolaşırken, otobüse ve minibüse binerken çok zorlanıyorsunuzdur' cümlesini kullandı" şeklinde konuştu. Yapılan toplantı sonrasında Maltepe Belediyesi'nin Kültür İşleri Müdürlüğü'nden Erkan Duyar'un İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'nde göreve başladığı ifade edildi. Duyar'ın da kadın personele sürekli hakaretler ettiği öne sürüldü.