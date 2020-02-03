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  • Son Güncelleme: 03.02.2020 16:02

| 'den art arda uyarılar! 'a kar geliyor!

Günlerdir yaz havası yaşayan için ’den uyarı üstüne uyarı geldi. MGM’den yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye Çarşamba gününden itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. “İstanbul’dan kar ne zaman yağacak?” sorusuna da cevap veren Meteoroloji, Perşembe sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde kar yağacağını bildirdi. Kar yağışının ise Cumartesi gününe kadar devam edecek. İşte hakkındaki tüm detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısına göre Türkiye Çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Soğuk ve yağışlı hava İstanbul'da da etkisini gösterecek. Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da bu gece hafif yağmur geçişi beklenirken, Çarşamba günü Balkanlardan gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışın başlaması ön görülüyor. Güney batı yönlerden fırtına şeklinde esen rüzgârın aynı gün öğle saatlerinde kuzeybatı yönüne döneceği ve hava sıcaklığını hissedilir derece düşüreceği bekleniyor. Yağışın Perşembe sabah saatlerinden itibaren il genelinde karla karışık ve kar şekline dönmesi, Cuma günü ise Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ile birlikte kar yağışlarının aralıklarla Cumartesi akşam saatlerine devam etmesi tahmin ediliyor.

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