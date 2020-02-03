Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısına göre Türkiye Çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Soğuk ve yağışlı hava İstanbul'da da etkisini gösterecek. Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da bu gece hafif yağmur geçişi beklenirken, Çarşamba günü Balkanlardan gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışın başlaması ön görülüyor. Güney batı yönlerden fırtına şeklinde esen rüzgârın aynı gün öğle saatlerinde kuzeybatı yönüne döneceği ve hava sıcaklığını hissedilir derece düşüreceği bekleniyor. Yağışın Perşembe sabah saatlerinden itibaren il genelinde karla karışık ve kar şekline dönmesi, Cuma günü ise Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ile birlikte kar yağışlarının aralıklarla Cumartesi akşam saatlerine devam etmesi tahmin ediliyor.