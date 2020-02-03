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  • Son Güncelleme: 03.02.2020 08:47

Son dakika haberi: 'den acı haber: 4 asker şehit, 9 asker yaralı! Cumhurbaşkanlığı: Kanları yerde kalmayacak

Son dakika haberine göre , 'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını duyurdu. , "Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak" dedi. İletişim Başkanı Altun da, "Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır!" ifadelerini kullandı.

İdlib'den acı haber: 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralı

'ndan yapılan yazılı açıklamada 'de 4 askerin şehit olduğu biri ağır 9 askerin ise yaralandığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İdlip'te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

KALIN:ASKERLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK
, "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir." dedi.

ALTUN: DEVLETİMİZ BU KALLEŞ SALDIRININ HESABINI SORACAKTIR
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırıya ilişkin olarak Twitter'dan açıklama yaptı.

Altun "Milletimizin başı sağolsun. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır!" mesajını paylaştı.

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