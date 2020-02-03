Muğla'da tarihi eser operasyonu!

Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin evindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi.
Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramada kaçak kazıda kullanılan 4 dedektör ve 16 sikke buldu. Operasyonda şüpheli M.Ç. gözaltına alındı.
Tarihi eser niteliğindeki sikkeler, Muğla Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Sikkelerin hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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