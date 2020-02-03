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  • 03.02.2020 12:53
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 12:53

Muğla'da operasyonu!

Muğla'nın Ula ilçesinde niteliğindeki 16 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Tarihi eser niteliğindeki sikkeler, Muğla Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Sikkelerin hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Muğla'da tarihi eser operasyonu!

Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin evindeki leri satmak için müşteri aradığını belirledi.

Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramada kaçak kazıda kullanılan 4 dedektör ve 16 sikke buldu. Operasyonda şüpheli M.Ç. gözaltına alındı.

Tarihi eser niteliğindeki sikkeler, Muğla Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Sikkelerin hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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