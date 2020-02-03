Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.02.2020 00:51
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 00:51

Son dakika: Başkan Erdoğan Ankara'ya geldi

Son dakika haberi! Başkan , Ukrayna'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 00.20'de Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

Başkan Erdoğan Ankara'ya geldi

Başkan , Ukrayna'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 00.20'de Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'na gelişinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı bakanlar ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Başkan Erdoğan Ankara'ya geldi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri