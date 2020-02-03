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  • 03.02.2020 23:31
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 23:31

'dan Genel Başkanı Bahçeli'ye sağlık personeli adına teşekkür

, Genel Başkanı 'nin kendisini telefonla aradığını belirterek, "Sayın Bahçeli, sağlık personelimize depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan Bahçeli'ye teşekkür

, Genel Başkanı 'nin kendisini telefonla aradığını belirterek, "Sayın Bahçeli, sağlık personelimize Elazığ depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bahçeli ile yaptıkları görüşmeye değinen , şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli, sağlık personelimize Elazığ depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi. Koronavirüs konusundaki çalışmalarımızı, toplumun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini takdirle karşıladığını belirtti. Bahçeli'ye, sağlık personelimiz adına teşekkür ediyorum."

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