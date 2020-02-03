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  • Son Güncelleme: 03.02.2020 15:47

Son dakika: Çavuşoğlu, Malezyalı ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla Cidde'de görüştü

Son dakika haberi... Çavuşoğlu, İİT dışişleri bakanları düzeyinde "Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi" toplantısı çerçevesinde Dato Saifuddin Abdullah ve ve Nassif Hitti ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu'nda üst üste kritik temaslar

Dışişleri bakanları düzeyindeki İİT toplantısı vesilesiyle 'ın Cidde kentinde bulunan Çavuşoğlu, bazı mevkidaşlarıyla ikili ve heyetlerarası görüşmelerde bulundu.

Çavuşoğlu bu kapsamda, Abdullah ve ve Hitti ile bir araya geldi.

ABD'nin sözde barış planına yönelik İİT'nin tutumunun yanı sıra meselesinin de ele alındığı toplantıyı Twitter hesabından değerlendiren Çavuşoğlu, "İİT toplantısına katıldık. Gerçekte bir satış belgesi olan bu planı İslam alemi olarak hep birlikte reddettik. Filistin'den vazgeçeni Allah da ümmet de affetmez." mesajını paylaştı.

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