Son dakika: Başkan Erdoğan, Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu'nu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için bulunduğu Ukrayna'da Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu kabul etti.
Marinskiy Sarayı'ndaki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için bulunduğu Ukrayna'da Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu kabul etti.
Marinskiy Sarayı'ndaki kabul basına kapalı gerçekleşti.
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