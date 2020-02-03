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  • Son Güncelleme: 03.02.2020 20:58

Son dakika: Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşını kabul etti

Son dakika haberi! Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü. Konut girişinde Çavuşoğlu'nun karşıladığı Al Sani'ye, ülkesinin Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi de eşlik etti.

Bakan Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşını kabul etti

Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşını Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda kabul etti.

Konut girişinde Çavuşoğlu'nun karşıladığı Al Sani'ye, ülkesinin Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi de eşlik etti.

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