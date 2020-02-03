Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşını Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda kabul etti.
Konut girişinde Çavuşoğlu'nun karşıladığı Al Sani'ye, ülkesinin Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi de eşlik etti.
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