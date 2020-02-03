Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Burkina Faso'nun kuzeyindeki Seno vilayetine bağlı bir köye yönelik terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.
Dışişleri'nden Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanılığı'nca Burkina Faso'da meydana gelen terör saldırısı kınanarak, ülkeye başsağlığı dilediğinde bulunuldu. Açıklamada, "Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.
- Yargıtay'dan emsal karar! Personeline "lan" dedi...
- Başkan Erdoğan'dan Ukrayna'da kritik görüşme!
- Arda Turan Flamengo'ya transfer oluyor mu? İşte detaylar...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.