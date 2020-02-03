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  • 03.02.2020 14:02
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 14:02

Dışişleri'nden 'daki sına kınama

Dışişleri Bakanılığı'nca 'da meydana gelen sı kınanarak, ülkeye başsağlığı dilediğinde bulunuldu. Açıklamada, "Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Dışişleri'nden Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama

'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Burkina Faso'nun kuzeyindeki Seno vilayetine bağlı bir köye yönelik terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

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