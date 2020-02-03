AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya'nın "Türk Ordusu bizi uyarmadığı için İdlib'te Suriye hükümeti tarafından ateş altına alındı" açıklamasına Twitter hesabından yanıt verdi. Çelik, söz konusu iddiaları yalanladı.
Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye Rusya'ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir. Bilgi verilmediğinin söylenmesi doğru değildir. Yürürlükteki mekanizmalar her zamanki gibi çalıştırılmıştır. https://t.co/NwMAZWUV76— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 3, 2020
"ANLIK BİLGİ VERİLMEKTEDİR"
Çelik, açıklamasında "Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye Rusya'ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir. Bilgi verilmediğinin söylenmesi doğru değildir. Yürürlükteki mekanizmalar her zamanki gibi çalıştırılmıştır." ifadelerini kullandı.
"REJİMİN SİYASİ ÇÖZÜME YAKLAŞIMI YOK"
Ömer Çelik, A Haber canlı yayınına da bağlanarak gelişmeleri değerlendirdi.
Çelik, "Rejimin siyasi bir çözüme yaklaşımının olmadığı görüldü. Saldırı, Esad'ın terör rejimi olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.
"SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNE SEBEP OLUR"
Esed'i destekleme konusunda uyarıcı açıklamalarda bulunan Çelik, "Esad'ı cesaretlendirmek, Suriye'nin bölünmesine sebep olur" dedi.
ERDOĞAN'DAN RUSYA'YA İDLİB UYARISI
Ukrayna ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, İdlib'de 6 şehit vermemizle sonuçlanan hain saldırıya ilişkin "Özellikle Rus yetkili makamlarına da 'Burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın.' Çünkü burada biz bir taraftan şehit verirken, bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz." dedi.
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