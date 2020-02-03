AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya'nın "Türk Ordusu bizi uyarmadığı için İdlib'te Suriye hükümeti tarafından ateş altına alındı" açıklamasına Twitter hesabından yanıt verdi. Çelik, söz konusu iddiaları yalanladı.

Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye Rusya'ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir. Bilgi verilmediğinin söylenmesi doğru değildir. Yürürlükteki mekanizmalar her zamanki gibi çalıştırılmıştır. https://t.co/NwMAZWUV76 — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 3, 2020

Çelik, açıklamasındaifadelerini kullandı.Ömer Çelik, A Haber canlı yayınına da bağlanarak gelişmeleri değerlendirdi.Çelik,ifadelerini kullandı.Esed'i destekleme konusunda uyarıcı açıklamalarda bulunan Çelik,dedi.