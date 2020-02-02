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  • Son Güncelleme: 02.02.2020 14:26

sonrası 'den 'ye getirilmişlerdi! İşte karantina hastanesinde alınan önlemler!

’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya büyük bir hızla yayılan yeni tip salgını nedeniyle ’ye getirilen 42 kişi ve tahliyeyi gerçekleştiren 20 görevli için karantina süreci başladı. Ankara ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen 62 kişi, 14 gün boyunca kontrol altında tutulacak.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinde yaşayan 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı, dün akşam, ambulans uçağa çevrilen askeri kargo uçağı ile Ankara'ya getirildi.

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