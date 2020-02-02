Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.02.02 15:39:03 39.0757 27.8145 6.5 -.- 2.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.02 15:24:40 39.0858 27.8215 10.4 -.- 2.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.02 15:20:24 38.9838 27.8530 9.9 -.- 2.3 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.02 15:18:44 39.0735 27.8082 4.3 -.- 2.0 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.02 15:09:13 39.0092 27.8600 5.3 -.- 2.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.02 14:55:52 38.3310 38.9733 7.5 -.- 2.5 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.02 14:50:53 39.0737 27.8605 11.5 -.- 2.2 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.02 14:50:40 39.0497 27.8162 15.7 -.- 2.1 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.02 14:36:40 39.0828 27.8677 13.5 -.- 4.5 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.02 14:22:22 38.4137 39.2280 11.3 -.- 2.0 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.02 13:54:19 38.9870 27.8840 3.7 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.02 13:50:35 40.1082 33.2715 5.2 -.- 2.4 -.- KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA) İlksel
2020.02.02 13:44:59 39.1020 27.8347 12.1 -.- 2.1 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.02 13:44:02 38.3268 39.0558 5.0 -.- 2.0 -.- MEZRAA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.02.02 13:40:03 35.3382 27.8897 5.0 -.- 4.0 4.1 AKDENIZ İlksel
2020.02.02 13:01:46 38.9810 27.8317 11.8 -.- 1.7 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.02 12:59:01 39.0412 27.8590 3.0 -.- 1.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.02 12:38:36 39.0907 27.8252 8.7 -.- 2.3 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.02 12:33:14 38.2593 38.7768 5.2 -.- 1.8 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.02 12:24:53 39.0830 27.8248 5.4 -.- 2.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.02 12:18:51 39.1037 27.8353 9.3 -.- 2.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.02 12:09:08 38.3297 39.2333 4.2 -.- 1.4 -.- HACILAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.02 12:03:08 37.3653 29.5888 19.1 -.- 1.3 -.- YAZIR-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2020.02.02 11:52:26 37.1917 27.8892 0.0 -.- 1.5 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.02.02 11:45:17 37.1625 27.8618 0.0 -.- 1.6 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.02.02 11:41:59 39.0372 27.7922 3.4 -.- 1.8 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.