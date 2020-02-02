İzlanda, Finlandiya, İtalya, İspanya gibi tam 40 ülke Wuhan'daki vatandaşlarını tahliye edemedi.
Fransız pilotlar Çin'e gitmeyi reddetti. Almanya, lejyonerlerden yardım istedi. Dünya, Türkiye'nin operasyonuna imrendi.
Askeri kargo uçağı, operasyon için ambulansa çevrildi.
42 KİŞİ UÇAĞA BÖYLE BİNDİ
ANKARA'YA BÖYLE GELDİ
AMBULANS İLE HASTANEYE GÖNDERİLDİ
Mürettebat ile 42 yolcu 14 gün karantinada kalacak.
İŞTE TÜRKLER'İ GETİREN KAHRAMANLAR
2 TRİLYON DOLARLIK VİRÜS
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 25 ülkeye yayılan Coronavirüs, 259 kişinin ölümüne neden oldu. Vaka sayısı 11 bin 791'e ulaştı. Apple, Google, Amazon, KFC, Taco Bell, GM, Nike, Fed Ex, UPS, Starbucks, Burger King, McDonald's gibi 44 Amerikan şirketi Çin'den çıkmak için hareket geçti.
TOYOTA, GM ve Hyundai gibi 9 otomotiv şirketi, Çin'de tamamlanan ve ülke dışına gönderilmek üzere olan 2 milyon 700 bin araçla ilgili yeni bir karar aldı. Şirketler, araçların Çin'den çıkmasına izin vermediklerini açıkladı. Sadece Şangay ve Pekin'de 300 AVM kapatıldı.
ÇİN'DE toplam nüfusu 160 milyonu bulan 11 kentte işyerleri kapatıldı. Kimse dışarı çıkmıyor. Son 3 yılda 1 milyar 800 milyon dolar bonservis ücreti ödeyen Çin futbol ligi iptal edildi. Çin'in 14 günlük kaybının 2 trilyon doları bulduğu açıklandı.
Başta Wuhan olmak üzere birçok kentte coronavirüs nedeniyle insanlar can verdi. Sokaklarda yatan cesetlerin bazıları morga kaldırıldı.
KORKUSUZ TÜRK
TÜRKİYE'DEN yedi ay önce Çin'e giden 26 yaşındaki Furkan Sungur, Siçuan Chengdu kentinde ziyaret ettiği eczanelerde maske aradı. Sadece maske değil birçok ürünün satışı yok.
25 ÜLKEDE ENDİŞE VAR
Coronavirüs; Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Tayland, Almanya, Japonya, Singapur, Fransa, Tayvan, Avustralya, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Kanada, Rusya, İngiltere, Vietnam, Kamboçya, Hindistan, Finlandiya, Nepal, Filipinler, İspanya, Sri Lanka, İsveç ve son olarak da Avustralya'ya yayıldı. Yalnızca Çin genelinde vaka sayısı 11 bin 791'e ulaştı.
UÇUŞLARI DURDURAN HAVAYOLU ŞİRKETLERİ
Türk Hava Yolları
Air France
Fas Havayolları
Kanada Havayolları
Hindistan Havayolları
SEUL Havayolları
Tanzanya Havayolları
Amerikan Havayolları
Cathay Pasifik Havayolları
Delta Havayolları
Mısır Havayolları
Etiyopya Havayolları
Finlandiya Havayolları
British Airlines
Lion Havayolları
SAS Havayolları
United Airlines
Lufhansa
Virgin Atlantic
Maske bulamayanlar, motosiklet kaskı kullanarak kendini coronavirüsten korumaya çalıştı.
İSTANBUL - İSTİKLAL CADDESİ
İstiklal Caddesi'nde birçok kişinin maske taktığı objektiflere yansıdı.
OLİMPİYAT KORKUSU
24 Temmuz'da Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunları öncesi Coronavirüs'ün bölgede yaygınlaşması organizasyonun iptal edileceği iddialarını güçlendirdi. Yetkililer, "Bu virüse karşı aşının 20 ay sonra bulunacak olması bizi çaresiz bırakıyor. Maalesef durum bu" dedi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin ile olmuştu. Yaklaşık 200 kişilik Türk kafilesinin yer alacağı Tokyo'da Corona endişesi ciddi boyutta.
NOTLAR
Trump yönetimi, Corona virüsü nedeniyle ABD'de halk sağlığı açısından acil durum ilan etti.
İtalya'nın Civitavecchia Limanı'nda karantinaya alınan 27 Türk sağlıklı çıktı.
Fransa'da dün 1 kişide daha Coronavirüs tespit edildi. Yetkililer, o kişinin ailesinin de karantina altına alındığını açıkladı.
İngiltere Sağlık Bakanlığı da, ülkede 2 kişiye Coronavirüs teşhisi konduğunu doğruladı.
Avustralya'da yangınlardan sonra Coronavirüs de tespit edildi. Yetkililer, "Çare yok, aşı bekliyoruz" dedi.
Sosyal medyada, Coronavirüs aşısı bulduk diyen birçok kişi hakkında soruşturma açıldı.
İspanya Sağlık Bakanlığı, birçok ülkenin aşı konusunda ortak çalışma yapmasını önerdi.
Çin-Japon Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanları Grubu Başkanı Can Çingyüen, "Bu hastalık konusunda herkesin açıklama yapması doğru değil" dedi.
ERKEKLER RİSK ALTINDA
CORONA virüsü, Çin'in Wuhan şehrinde başlayıp dünyaya yayıldı. 25 ülkede görülen bu hastalık, büyük paniğe yol açtı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 259'a ulaştı. Tüm dünya, kabusu yaşarken İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Özgür Niflioğlu, corona virüsüyle ilgili bilinmesi gerekenleri TAKVİM okuyucularıyla paylaştı...
NEDİR BU CORONA?
CORONA virüsler, normal şartlarda insanlarda basit soğuk algınlığı ve nezleye yol açıyor. Ancak değişim göstermiş tipleri, akciğer, bağırsak, karaciğer ve böbrek hastalıklarına neden oluyor. Genellikle, hayvanlardan insanlara bulaşıyor. Araştırmalar, SARSCoV'un misk kedilerinden, MERSCoV'un ise tek hörgüçlü develerden insanlara bulaştığını gösteriyor.
NASIL ORTAYA ÇIKTI?
İLK vaka, 31 Aralık 2019'da meydana geldi. Çin'in Wuhan kentinde etiyolojisi bilinmeyen zatürre vakası görüldüğü belirtildi. 7 Ocak 2020'de ise zatüreye yol açan etkenin daha önce insanlarda görülmeyen yeni bir coronavirus olduğu tespit edildi. Wuhan'daki yasadışı satılan hayvanlardan insanlara bulaşan virüs, kısa sürede yayılıp vaka sayısı 11 bini geçti. İnsandan insana geçtiği kanıtlanan virüsün, yapı değiştirdiği belirlendi. Yapılan genetik çalışmalarda üç farklı türü olduğu saptanan coronavirüsün yol açtığı zatürre nedeniyle öldürücü olduğu tespit edildi.
YAŞ BÜYÜK RİSK
Çin'de coronavirüs saptanan ilk 425 hastanın verileri incelendi. Virüsün ileri yaşlardaki insanlarda daha çok görüldüğü tespit edildi. Ortalama 59 yaşın üstündekilerde ortaya çıkan vakaların yüzde 55'inin erkek olduğu tespit edildi. Virüsün dünden itibaren çocuklarda da görüldüğü açıklandı.
ÖLDÜREN VİRÜS CORONA-1 / UZMAN DR. ÖZGÜR NİFLİOĞLU
YARIN: BELİRTİLERİ NELER?
Fransız pilotlar Çin'e gitmeyi reddetti. Almanya, lejyonerlerden yardım istedi. Dünya, Türkiye'nin operasyonuna imrendi.
Askeri kargo uçağı, operasyon için ambulansa çevrildi.
42 KİŞİ UÇAĞA BÖYLE BİNDİ
ANKARA'YA BÖYLE GELDİ
AMBULANS İLE HASTANEYE GÖNDERİLDİ
Mürettebat ile 42 yolcu 14 gün karantinada kalacak.
İŞTE TÜRKLER'İ GETİREN KAHRAMANLAR
2 TRİLYON DOLARLIK VİRÜS
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 25 ülkeye yayılan Coronavirüs, 259 kişinin ölümüne neden oldu. Vaka sayısı 11 bin 791'e ulaştı. Apple, Google, Amazon, KFC, Taco Bell, GM, Nike, Fed Ex, UPS, Starbucks, Burger King, McDonald's gibi 44 Amerikan şirketi Çin'den çıkmak için hareket geçti.
TOYOTA, GM ve Hyundai gibi 9 otomotiv şirketi, Çin'de tamamlanan ve ülke dışına gönderilmek üzere olan 2 milyon 700 bin araçla ilgili yeni bir karar aldı. Şirketler, araçların Çin'den çıkmasına izin vermediklerini açıkladı. Sadece Şangay ve Pekin'de 300 AVM kapatıldı.
ÇİN'DE toplam nüfusu 160 milyonu bulan 11 kentte işyerleri kapatıldı. Kimse dışarı çıkmıyor. Son 3 yılda 1 milyar 800 milyon dolar bonservis ücreti ödeyen Çin futbol ligi iptal edildi. Çin'in 14 günlük kaybının 2 trilyon doları bulduğu açıklandı.
Başta Wuhan olmak üzere birçok kentte coronavirüs nedeniyle insanlar can verdi. Sokaklarda yatan cesetlerin bazıları morga kaldırıldı.
KORKUSUZ TÜRK
TÜRKİYE'DEN yedi ay önce Çin'e giden 26 yaşındaki Furkan Sungur, Siçuan Chengdu kentinde ziyaret ettiği eczanelerde maske aradı. Sadece maske değil birçok ürünün satışı yok.
25 ÜLKEDE ENDİŞE VAR
Coronavirüs; Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Tayland, Almanya, Japonya, Singapur, Fransa, Tayvan, Avustralya, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Kanada, Rusya, İngiltere, Vietnam, Kamboçya, Hindistan, Finlandiya, Nepal, Filipinler, İspanya, Sri Lanka, İsveç ve son olarak da Avustralya'ya yayıldı. Yalnızca Çin genelinde vaka sayısı 11 bin 791'e ulaştı.
UÇUŞLARI DURDURAN HAVAYOLU ŞİRKETLERİ
Türk Hava Yolları
Air France
Fas Havayolları
Kanada Havayolları
Hindistan Havayolları
SEUL Havayolları
Tanzanya Havayolları
Amerikan Havayolları
Cathay Pasifik Havayolları
Delta Havayolları
Mısır Havayolları
Etiyopya Havayolları
Finlandiya Havayolları
British Airlines
Lion Havayolları
SAS Havayolları
United Airlines
Lufhansa
Virgin Atlantic
Maske bulamayanlar, motosiklet kaskı kullanarak kendini coronavirüsten korumaya çalıştı.
İSTANBUL - İSTİKLAL CADDESİ
İstiklal Caddesi'nde birçok kişinin maske taktığı objektiflere yansıdı.
OLİMPİYAT KORKUSU
24 Temmuz'da Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunları öncesi Coronavirüs'ün bölgede yaygınlaşması organizasyonun iptal edileceği iddialarını güçlendirdi. Yetkililer, "Bu virüse karşı aşının 20 ay sonra bulunacak olması bizi çaresiz bırakıyor. Maalesef durum bu" dedi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin ile olmuştu. Yaklaşık 200 kişilik Türk kafilesinin yer alacağı Tokyo'da Corona endişesi ciddi boyutta.
NOTLAR
Trump yönetimi, Corona virüsü nedeniyle ABD'de halk sağlığı açısından acil durum ilan etti.
İtalya'nın Civitavecchia Limanı'nda karantinaya alınan 27 Türk sağlıklı çıktı.
Fransa'da dün 1 kişide daha Coronavirüs tespit edildi. Yetkililer, o kişinin ailesinin de karantina altına alındığını açıkladı.
İngiltere Sağlık Bakanlığı da, ülkede 2 kişiye Coronavirüs teşhisi konduğunu doğruladı.
Avustralya'da yangınlardan sonra Coronavirüs de tespit edildi. Yetkililer, "Çare yok, aşı bekliyoruz" dedi.
Sosyal medyada, Coronavirüs aşısı bulduk diyen birçok kişi hakkında soruşturma açıldı.
İspanya Sağlık Bakanlığı, birçok ülkenin aşı konusunda ortak çalışma yapmasını önerdi.
Çin-Japon Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanları Grubu Başkanı Can Çingyüen, "Bu hastalık konusunda herkesin açıklama yapması doğru değil" dedi.
ERKEKLER RİSK ALTINDA
CORONA virüsü, Çin'in Wuhan şehrinde başlayıp dünyaya yayıldı. 25 ülkede görülen bu hastalık, büyük paniğe yol açtı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 259'a ulaştı. Tüm dünya, kabusu yaşarken İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Özgür Niflioğlu, corona virüsüyle ilgili bilinmesi gerekenleri TAKVİM okuyucularıyla paylaştı...
NEDİR BU CORONA?
CORONA virüsler, normal şartlarda insanlarda basit soğuk algınlığı ve nezleye yol açıyor. Ancak değişim göstermiş tipleri, akciğer, bağırsak, karaciğer ve böbrek hastalıklarına neden oluyor. Genellikle, hayvanlardan insanlara bulaşıyor. Araştırmalar, SARSCoV'un misk kedilerinden, MERSCoV'un ise tek hörgüçlü develerden insanlara bulaştığını gösteriyor.
NASIL ORTAYA ÇIKTI?
İLK vaka, 31 Aralık 2019'da meydana geldi. Çin'in Wuhan kentinde etiyolojisi bilinmeyen zatürre vakası görüldüğü belirtildi. 7 Ocak 2020'de ise zatüreye yol açan etkenin daha önce insanlarda görülmeyen yeni bir coronavirus olduğu tespit edildi. Wuhan'daki yasadışı satılan hayvanlardan insanlara bulaşan virüs, kısa sürede yayılıp vaka sayısı 11 bini geçti. İnsandan insana geçtiği kanıtlanan virüsün, yapı değiştirdiği belirlendi. Yapılan genetik çalışmalarda üç farklı türü olduğu saptanan coronavirüsün yol açtığı zatürre nedeniyle öldürücü olduğu tespit edildi.
YAŞ BÜYÜK RİSK
Çin'de coronavirüs saptanan ilk 425 hastanın verileri incelendi. Virüsün ileri yaşlardaki insanlarda daha çok görüldüğü tespit edildi. Ortalama 59 yaşın üstündekilerde ortaya çıkan vakaların yüzde 55'inin erkek olduğu tespit edildi. Virüsün dünden itibaren çocuklarda da görüldüğü açıklandı.
ÖLDÜREN VİRÜS CORONA-1 / UZMAN DR. ÖZGÜR NİFLİOĞLU
YARIN: BELİRTİLERİ NELER?
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