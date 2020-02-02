Erkekler risk altında! | Öldüren virüs Corona

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virüsü, Çin'in Wuhan şehrinde başlayıp dünyaya yayıldı. 25 ülkede görülen bu hastalık, büyük paniğe yol açtı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 259'a ulaştı. Tüm dünya, kabusu yaşarken İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Özgür Niflioğlu, corona virüsüyle ilgili bilinmesi gerekenleri TAKVİM okuyucularıyla paylaştı...