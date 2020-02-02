Corona virüsü, Çin'in Wuhan şehrinde başlayıp dünyaya yayıldı. 25 ülkede görülen bu hastalık, büyük paniğe yol açtı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 259'a ulaştı. Tüm dünya, kabusu yaşarken İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Özgür Niflioğlu, corona virüsüyle ilgili bilinmesi gerekenleri TAKVİM okuyucularıyla paylaştı...
- Güncel
- 02.02.2020
- Gazete
Erkekler risk altında! | Öldüren virüs Corona
Corona virüsü, Çin'in Wuhan şehrinde başlayıp dünyaya yayıldı. 25 ülkede görülen bu hastalık, büyük paniğe yol açtı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 259'a ulaştı. Tüm dünya, kabusu yaşarken İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Özgür Niflioğlu, corona virüsüyle ilgili bilinmesi gerekenleri TAKVİM okuyucularıyla paylaştı...
Corona virüsü, Çin'in Wuhan şehrinde başlayıp dünyaya yayıldı. 25 ülkede görülen bu hastalık, büyük paniğe yol açtı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 259'a ulaştı. Tüm dünya, kabusu yaşarken İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Özgür Niflioğlu, corona virüsüyle ilgili bilinmesi gerekenleri TAKVİM okuyucularıyla paylaştı...
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