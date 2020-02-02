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  • 02.02.2020 10:56
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 11:22

Son dakika: Bakan Selçuk'tan açıklaması! EYT yasası hakkında son gelişmeler nelerdir? İşte son durum

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Uzun bir süredir gündemde bulunan Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasıyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'ten son dakika açıklaması geldi. Açıklamaların ardından arama motorlarında yasası hakkında araştırmalarda yoğunluk yaşandığı görülüyor. Peki, EYT yasası hakkında son gelişmeler nelerdir? İşte EYT yasasında son durum

Emeklilik için gün sayan milyonlarca kişi EYT hakkında yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un EYT açıklamalarının ardından EYT hakkındaki araştırmalar artış yaşandığı görülüyor. Bu kapsamda merakla araştırılan konular arasında EYT yasasında yeni gelişme var mı sorusu yer alıyor. Peki, EYT yasasında son durum nedir? İşte son gelişmeler

BAKAN SELÇUK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar demeyi tercih ediyoruz. Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor. Maliyet hesapları var. Prensipte de sorunu var. Emeklilik dediğimiz şey teknik olarak kullandığımız tabirde "Yaşlılık aylığı". Yaşlılık aylığı yaşlı olunca alınır. Dolayısıyla EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş yaşlı olarak kabul edilmiyor. Geçen yıl emekli ettiğimiz nüfusun ortalaması 52-53 bandında. Bunun 65 yaşa dönmesi 2048 yılını bulacak." ifadelerini kullandı.

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