Son dakika: Başkan Erdoğan, Hamas lideri Heniyye ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabulü başladı.
Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.
AYRINTILAR GELECEK...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabulü başladı.
Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.
AYRINTILAR GELECEK...
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