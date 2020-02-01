Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.02.2020 16:17
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 16:23

'den küstah müdahale! Başakşehir Belediye Başkanı ve ailesi havalimanında 5 saat alıkonuldu

Başakşehir Belediye Başkanı , ’deki Ben 'nda li yetkililer tarafından uçaktan indirilerek eşi ve çocuklarıyla 5 saat boyunca alıkonuldu. Hiçbir açıklama yapmayan yetkililer işlemlerini bitirdikten sonra ’a dönüş için izin verdi.

İsrail'den küstah müdahale!

Başakşehir Belediye Başkanı ailesiyle birlikte gittiği ziyareti sonrasında 'a dönmek için 'deki Ben 'na geldi. Kartoğlu, eşi ve çocuklarıyla birlikte li yetkililer tarafından uçaktan indirildi.

5 SAAT ALIKONULDUK, HİÇBİR AÇIKLAMA YAPILMADI
Havalimanında 5 saat ailesiyle alıkonulduğunu dile getiren Başkan Kartoğlu şu açıklamayı yaptı:

"31 Ocak 2019 Cuma akşamı Kudüs'e gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz sonrası İstanbul'a dönmek üzere Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda bulunduğum sırada İsrail yetkilileri tarafından uçaktan indirilerek eşim ve çocuklarımla birlikte alıkonulduk.

Yaklaşık 5 saat süren alıkoyma işlemi sırasında yetkililer tarafından şahsıma herhangi bir açıklama yapılmamış, sorularımıza ise cevap verilmemiştir. Yetkililerin işlemleri bitirmesinin ardından nihayet gece 01.50 sularında İstanbul'a dönebildik.

Tamamen hukuksuz olduğuna inandığım bu keyfi alıkoyma işleminde beni en çok üzen ise çocuklarımın durumdan tedirgin olmasıydı. Çocuklarıma Kudüs bilinci kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette İsrail makamlarınca bana, aileme ve diğer vatandaşlarımıza uygulanan hukuk dışı yaklaşımı kınıyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİsrail'den küstah müdahale! Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve ailesi havalimanında 5 saat alıkonuldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri