Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin lideri Mahmut Abbas ile görüştü. Başkan Erdoğan'ın görüşmede "Türkiye Filistin'in haklı davasının yanında" dediği öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin lideri Mahmut Abbas ile görüştü. Başkan Erdoğan'ın görüşmede "Türkiye Filistin'in haklı davasının yanında" dediği öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
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