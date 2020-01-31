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  • 31.01.2020 17:43
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 18:18

Son dakika: Başkan Erdoğan ile arasında kritik görüşme

Son dakika haberine göre Başkan , lideri ile görüştü. Başkan Erdoğan'ın görüşmede " Filistin'in haklı davasının yanında" dediği öğrenildi.

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