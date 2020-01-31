CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İktidara açık bir çağrımız var. Gelin aktif fay hatlarında ve hassas deprem bölgelerinde kentsel dönüşüm gerçekleştirmek üzere gelecek 5 yılı seferberlik yılı ilan edelim" dedi ama..

8 sene önce kentsel dönüşüm yasasını Anayasa Mahkemesi'ne götürmüş!

CHP, 2012'de çıkan kentsel dönüşüm yasasına da karşı çıkmış!

CHP; riskli binaların yıkımını ve kentsel dönüşümü sağlayan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile 5998 sayılı kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gitmiş!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, "İktidara açık bir çağrımız var. Gelin aktif fay hatlarında ve hassas deprem bölgelerinde kentsel dönüşüm gerçekleştirmek üzere gelecek 5 yılı seferberlik yılı ilan edelim" şeklindeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

CHP, 2012'DE KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKMIŞ!

CHP'nin; riskli binaların yıkımını ve kentsel dönüşümü sağlayan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile belediyelerin, konut, sanayi ve ticaret alanlarında, kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilmesini öngören 5998 sayılı Kanunu'nun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğu öğrenildi.

2012'DEN BUGÜNE KADAR TESPİT EDILEN 197 BİN 20 RISKLI YAPIDAN 165 BİN 556'I YIKILDI

6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" 31 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ülke genelinde yapılan riskli yapı belirleme çalışmaları kapsamında, 2012'den bugüne kadar tespit edilen 197 bin 20 riskli yapıdan 165 bin 556'i yıkıldı.

İNCE: BU CHP'Lİ BELEDİYELERİN İMAR HAKLARINI ELE GEÇİRME OPERASYONU!

18 Haziran 2010: CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, lüks yerleşim yerleri için gecekondu sahiplerinin "kentsel sürgüne" tabi tutulacağını savunarak, "Bu CHP'li ilçe belediyelerinin imar haklarını ele geçirme operasyonudur. Bu kanun Anayasa Mahkemesi'nden geri döner. Boşuna çalıştırmayın Meclis'i" iddiasında bulundu. Muharrem İnce, AK Partililerin "Nereden biliyorsun, görüşme mi yaptın" sözleri üzerine, "Okuma yazması olan herkes bunun Anayasa Mahkemesi'nden döneceğini bilir" dedi.

5998 SAYILI KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

24 Haziran 2010: Belediyelerin, konut, sanayi ve ticaret alanlarında, kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilmesini öngören 5998 sayılı Kanun'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna göre, belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilecek.

6306 SAYILI KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

31 Mayıs 2012: 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" yürürlüğe girdi. Kanun; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor.

CHP, 6306 SAYILI KANUNUN İPTALİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU!

27 Temmuz 2012: CHP, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. Dava dilekçesinde; CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ve CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan'ın da bulunduğu 116 milletevkilinin imzası yer aldı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na yapılan başvurunun ardından açıklamada bulundu. Öztürk, "6306 sayılı yasanın uygulanması halinde kendisinin afet sonucunu doğuracak bir yasa olduğunu" savunarak, "Bu kanun, fiziksel olmasa da belli bir kesimin ekonomik ve sosyal kayıplarına yol açacak sonuçları düşünüldüğünde böyle nitelendirilebilir" iddiasında bulundu.

Öztürk, yasa ile tüm yetkilerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'ye verildiğini, yerel yönetimlerin haklarının ortadan kaldırıldığını, yurttaşların barınma hakkının yok sayıldığını, mülkiyet hakkının ihlal edildiğini, eşitlik ilkesinin göz ardı edildiğini, hak arama özgürlüğünün kısıtlandığını ileri sürdü.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU'NUN İPTALİ İÇİN DE ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU!

31 Ocak 2013: CHP, Büyükşehir Belediye Kanununun bazı maddelerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Partisi adına iptal istemli dilekçeyi Anayasa Mahkemesine sunan Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, "Özellikle köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılması ve bazı belediyelerin sınırlarının değiştirilmesi anayasaya aykırı" iddiasında bulundu.

Öztürk, 121 CHP milletvekilinin kanunun bazı maddelerinin iptal edilmesi istemiyle dava açtığını söyledi.

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2012'DEN BUGÜNE KADAR TESPİT EDILEN 197 BİN 20 RISKLI YAPIDAN 165 BİN 556'I YIKILDI

29 Ocak 2020: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespit edilmesine yönelik işlemlerin devam ettiğini açıkladı.

Bu kapsamda, ülke çapında bugüne kadar 197 bin 20 yapının (551 bin 905'i konut, 80 bin 822'si iş yeri olmak üzere toplam 632 bin 727 bağımsız bölüm) risk tespiti yapıldı. Kanun kapsamında risk tespiti yapılan bu yapıların 165 bin 556'i yıkıldı.

GEÇEN YIL 9 BİN 647 YAPIDA RİSK TESPİTİ YAPILDI

En çok riskli yapının tespit edildiği iller arasında 68 bin 1 ile İstanbul başı çekti. İstanbul'u sırasıyla 18 bin 764 ile İzmir, 18 bin 203 ile Ankara, 10 bin 294 ile Antalya, 6 bin 343 ile Konya takip etti.

6306 sayılı kanun kapsamında 2019 yılında ülke genelinde 9 bin 647 yapının (28 bin 213'ü konut, 4 bin 617'si iş yeri olmak üzere toplam 32 bin 830 bağımsız bölüm) risk tespiti yapıldı. Bu yapılardan risk tespit edilen 4 bin 960'ı yıkıldı.

Öte yandan, 27 Ocak itibarıyla, riskli yapı tespiti yapmak için Bakanlığın lisanslandırdığı 1058 kurum/kuruluştan 495'i aktif olarak faaliyetine devam ediyor. (Kenan Kıran-Sabah)