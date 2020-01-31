Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 31.01.2020 17:59
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 17:59

'da sı!

’da hattında meydana gelen nın ardından çıkan korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına almaya çalıştığı yangının nedeni henüz belirlenemedi. Valilik’ten yapılan açıklamada, “Olayla ilgili can ve mal kaybı yaşanmamış olup, patlamanın etkisiyle çevrede oturan vatandaşlar kısa süreli panik yaşamışlar ve çevredeki evlerde cam kırılması şeklinde hafif hasarlar meydana gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ordu'da doğal gaz patlaması!

'nun Ünye ilçesinden geçen hattında meydana gelen nın ardından çıkan , itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışıyor.

İlçeye bağlı Yazkonağı mevkisinin yüksek kesiminden geçen doğal gaz boru şebekesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hatta çıkan yangını söndürme çalışması yürütüyor.

İlk belirlemelere göre, patlama ve yangın nedeniyle yaralanan olmadığı öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmasıyla itfaiye ekipleri, Botaş ve Aksa firması yetkililerinin bilgilendirildiği ve güvenlik birimlerince çevre güvenliği alındığı vurgulandı.

Doğal gaz boru hattında meydana gelen yangının devam etttiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patlamaya sebep olacak herhangi bir müdahale tespit edilememiştir. Olayla ilgili can ve mal kaybı yaşanmamış olup, patlamanın etkisiyle çevrede oturan vatandaşlar kısa süreli panik yaşamışlar ve çevredeki evlerde cam kırılması şeklinde hafif hasarlar meydana gelmiştir."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriOrdu'da doğal gaz patlaması!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri