Dünyayı korkutan koronavirüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Çinli yayın kuruluşları, hükümetin gerçek rakamları gizlediğini ve cesetlerin kayıtlara geçmeden yakıldığını duyurdu.
Dünyayı korkutan koronavirüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Çinli yayın kuruluşları, hükümetin gerçek rakamları gizlediğini ve cesetlerin kayıtlara geçmeden yakıldığını duyurdu.
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