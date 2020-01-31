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  • Son Güncelleme: 31.01.2020 11:42

vakası korkunç boyutlara ulaştı! Ölenler yakılıyor!

’in Wuhan kentinde ortaya çıkan , korkutucu boyutlara ulaştı. Edinilen son dakika haberlerine göre, Çin hükümeti Koronavirüs nedeniyle ölenlerin net sayısını açıklamıyor. Hatta cesetler kayıtlara geçmesin diye yakıldığı ifade edildi. Öte yandan Reuters’in yayınladığı görüntülerde insanların karaborsaya düşen maskeler nedeniyle daha önce kullandıklarını dezenfekte etmek için buhara tuttukları görülüyor.

Dünyayı korkutan koronavirüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Çinli yayın kuruluşları, hükümetin gerçek rakamları gizlediğini ve cesetlerin kayıtlara geçmeden yakıldığını duyurdu.

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