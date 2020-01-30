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  • 30.01.2020 20:33
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 20:33

Son dakika: Ergenekon kumpas davasının kilit ismi evinde ölü bulundu

Son dakika haberi! Ergenekon kumpas davasının kilit isimlerinden evinde ölü bulundu. Sayın’ın cenazesi Morguna kaldırılırken, ölüm nedeni araştırılıyor.

Ergenekon kumpas davasının kilit ismi evinde ölü bulundu
Ergenekon kumpas davasında tutuklanan ve ardından itirafçı olduktan sonra tahliye olan , Kadıköy Merdivenköy'deki evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm sonrası polis evde inceleme yaparken, Sayın'ın cenazesi Morguna kaldırıldı. Komşuları ise Sayın ile pek görüşmediklerini söyledi.

Ergenekon kumpas davasında tutuklanan Ümit Sayın'ın gizli tanık olduğu ortaya çıkmıştı.


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