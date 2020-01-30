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  • Son Güncelleme: 30.01.2020 20:50

Başkan Erdoğan'dan 5. 'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan 5. 'nden önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan 5. 'nden önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Deprem sonrası bazı kendini bilmezler alçakça mesajlar yayınladı. Emniyet güçlerimiz gerekli adımları atıyor. Ama asıl görev siz medya çalışanlarına düşüyor.

Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiği dönemde içindeki kini kusanlar var. Bunları sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz.

Sosyal medya kontrolsüz bir alan olarak hayatımızın ortasına düştü. Bireysel ve kurumsal olarak iyi ve ahlaklı iş yapanları desteklemeliyiz.

ABD'nin sözde barış planı: Bu bir işgal projesidir.

Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.

Detaylar Geliyor...

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