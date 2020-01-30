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  • Son Güncelleme: 30.01.2020 20:32

İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien ile telefonda görüştü. Kalın, ABD Yönetimi'nin, İsrail- ihtilafına ilişkin yayımladığı plan hakkında 'nin görüşlerini paylaşırken Filistin halkının kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklenmeyeceğini vurguladı.

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü brahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü.

"FİLİSTİN HALKININ KABUL ETMEYECEĞİ HİÇBİR PLAN DESTEKLEMEYECEĞİZ"
Kalın, ABD Yönetimi'nin, İsrail- ihtilafına ilişkin yayımladığı plan hakkında 'nin görüşlerini paylaşırken, Türkiye'nin iki devletli çözüm vizyonu ve bu çerçevede Doğu Kudüs'ün, 1967 sınırları temelinde oluşturulacak bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin başkenti olmasını savunduğunu, Filistin halkının kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğini vurguladı.

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