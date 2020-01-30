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  • 30.01.2020 13:55
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 14:02

'daki de gönülleri fetheden 'un 'deki ailesi evsiz kaldı

'daki de yıkılan binanın enkazından iki kişiyi çıkaran üniversite öğrencisi Mahmud el Osman'ın 'deki ailesi de ve 'nın saldırılarından kaçarak sınırına yakın bir bölgeye göç etti.

Suriyeli Mahmud'un İdlib'deki ailesi evsiz kaldı

'daki in ilk günü Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazı altından elleriyle kazarak yaralı çıkarıp gönülleri fetheden 'un annesi, kardeşleri ve yeğenleri, Esed rejimi güçleri ve 'nın saldırıları sonrası evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Rejim ve destekçilerinin 'in güneyindeki Cebel ez Zeviye bölgesine yoğun saldırıları sonucu evlerinden ayrılan aile, sınırına yakın Sermada ilçesine sığındı.

"SURİYELİLERİN DE TÜRK HALKININ YANINDA DURMASI GEREKİR"
İdlib'deki AA ekibi, Mahmud'un annesi İsam el Osman'a ulaştı.

, AA muhabirine, "Yoğun hava saldırıları sonucu çocukları düşünerek İdlib'in güneyinden göç ettik. Torunlarım her uçak sesini duyduklarında saklanacak yer arıyor." dedi.

Oğlu Mahmud'u, Türkiye'de eğitim hayatını sürdürdüğü için uzun süredir göremediğin anlatan anne, "Mahmud, herkesin yapması gereken insani görevini yerine getirdi. Onunla gurur duyuyorum. Türkiye nasıl ki bize destek olduysa, Suriyelilerin de Türk halkının yanında durması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"GÜVENDE YAŞAMAK İSTİYORUZ"
Anne Osman, torunlarının artık korkudan ağlamalarını istemediğini belirterek, "Hep saldırı ve bombardıman altında yaşadığımız için bu durumu (deprem anında yaşananlar) gayet iyi biliyoruz. Sakin bir hayatı çok özlüyoruz. Türkiye'ye geçmemiz halinde bu çocuklar güvende olacak." diye konuştu.

İdlib'deki yoğun saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğine işaret eden anne, "Korku içerisinde yaşıyoruz artık güvende yaşamak istiyoruz. Evimizden çıkmak çok zordu ancak orada kalsak saldırı ve ölümler vardı." ifadelerini kullandı.

Anne Osman, Türk halkına ve Türkiye Cumhurbaşkanı 'a teşekkür ederek, "Burada da enkaz altında çok sayıda Suriyeli var, onlara da yardım edilmesini temenni ediyorum." dedi.

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