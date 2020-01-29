Elazığ'daki yıkılan evlerinden kurtulan Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın, enkazı elleriyle kazıp kendilerini çıkartan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman'la buluştu. Dürdane Aydın, "Evet, beni kurtaran çocuk. O gözleri unutamam" dediği Mahmud'a sarılıp ağladı.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından "O çocuk tırnaklarıyla kazıya kazıya, elleri paramparça, beni oradan çıkardı." Depremzede Aydın ailesi ile Suriyeli Mahmud el Osman'ın hikayesi, kayıpların ve yasın içinden filizlenen kardeşliğin ve kahramanlığın simgesi oldu. " açıklamasıyla videolu paylaşımda bulundu.

