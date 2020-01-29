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  • 29.01.2020 13:58
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 14:02

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan paylaşımı

’da meydana gelen 6.8’lik deprem Türkiye’yi derinden etkiledi. Enkaz altında kalan depremzedeleri elleriyle kazarak çıkaran gündeme oturmuştu. Başkan Erdoğan da bu hareketten etkilenerek Suriyeli Mahmut’a vatandaşlık müjdesi vermişti. Mahmut’un bu koca yürekli hareketi hakkında paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bir video paylaştı.

'daki yıkılan evlerinden kurtulan ve eşi Zülküf Aydın, enkazı elleriyle kazıp kendilerini çıkartan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman'la buluştu. Dürdane Aydın, "Evet, beni kurtaran çocuk. O gözleri unutamam" dediği Mahmud'a sarılıp ağladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından "O çocuk tırnaklarıyla kazıya kazıya, elleri paramparça, beni oradan çıkardı." Depremzede Aydın ailesi ile Suriyeli Mahmud el Osman'ın hikayesi, kayıpların ve yasın içinden filizlenen kardeşliğin ve kahramanlığın simgesi oldu. " açıklamasıyla videolu paylaşımda bulundu.


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