Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından pek çok deprem uzmanından son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak Elazığ ve Malatya'nın ardından İstanbul ile Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında meydana gelen 5.5'lik depremin ardından Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan flaş açıklamalar geldi. Prof. Dr. Ahmet Ercan yaptığı açıklamada Türkiye'nin yakın zamanda yeni bir deprem yaşayabileceğini belirterek söz konusu depremin yaşanabileceği o ili de dile getirdi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki korkunç depremin üzerinden 4 gün geçmesinin ardından Manisa Kırkağaç'ta meydana gelen deprem sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'de bir sonraki depremin nerede olabileceğine ilişkin bilgiler sundu. Prof. Dr. Ercan, büyük şiddette bir depremi çok eski yıllarda yaşayan Balıkesir, Türkiye'de bir sonraki depremin yaşanacağı yer olabileceğini söylerek, Balıkesir ve çevre bölgelerde yaşayan vatandaşlara ve yetkililere uyarıda bulundu...

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bugün saatler 14.26'yı gösterdiğinde Manisa - Kırkağaç'ta meydana gelen depremden sonra Kırkağaç ilçesine yakında bulunan diğer bir bölge ile ilgili de ikazlarda bulundu. Prof.Dr.Ercan'ın, yaptığı açıklamada şu detaylara değindi...

"7 ile 9 km derinde granit katmanı içinde olan M4,8-M5,1 ilk deprem yaklaşık 4 km'lik bir kırık oluşturmuştur. Kırık düzlemi çalışmalarına göre sağ doğrultu atımlı bir kırık işlemiştir. Bu bölgede kırıklar küçük olduğundan büyük depremler üreterek bir vuruşta gerginliği boşaltamamaktadır. Depremlerle depremcikler Akhisar'ın kuzeyinde, Balıkesir yolu boyunca uzanan iki ana kollu kırıklar boyunca birbirleriyle birleşir biçimde oluşmaktadır. Son depremle birlikte kırılma, Balıkesir/Sındırgı dolayında Simav kırığıyla kesim yerine ulaşmıştır."

Türkiye'de meydana gelecek olası depremin merkez üssüne ilişkin yaptığı açıklamada Balıkesir'in Sındırgı ilçesi muhtemel hedef olduğunu belirten ünlü uzman, Söz konusu depremin meydana gelebilecek olduğu bölgede en son büyük depremin 1969 yılında yaşandığını belirtti...

M6,1 depreminin meydan geldiği yıldan bu yana biriken fay gerginliğinin ancak ve ancak M6'dan büyük şiddette bir depremle birlikte boşalacağını ifade eden Prof. Dr. Ahmet Ercan, bölgedeki bu fay gerginliğinin her an bir depremle ortaya çıkabileceğini ve bu durumun şaşırtıcı bir nitelikte olmadığını hızla tedbir alınması gerektiğini belirtti.