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  • Son Güncelleme: 29.01.2020 09:07

'dan çarpıcı "darbe" uyarısı: Bu neyin hazırlığı?

yazarı , bugünkü nda, son günlerde oluşturulmaya çalışılan "ya" dikkat çekerek darbenin sivil ayağının yeniden tahkim edildiğine ve öncesi malum sosyoloji hangi nefret diliyle malulse bugün de aynı hale getirildiğine dikkat çekti

Bu kirli hava neyin hazırlığı?
İşte yazarı 'nın "Bu kirli hava neyin hazırlığı" adlı :

Bu topraklar işgal girişiminden daha korkunç ihanet görmedi fakat sosyolojinin bu ihanet için nasıl hazırlandığı üzerinde hâlâ adamakıllı konuşulmadı.
Halbuki...
'in, Bayrak Eylem Planı'yla sosyolojiyi 12 Eylül darbesine nasıl hazırladığı bile uzun uzun konuşulmuştu.
"Deviren ve devrilen" şeklinde en az 2 taraf olmadıkça nasıl ki devrim olmaz; sivil ayağı (işbirlikçisi) olmayan darbe de olmaz.
Nasıl demişti : "Taraflardan biri kararlaştırılan saatte gelmezse devrim girişimi yatar... 1650'deki Çin Devrimi sırasında taraflardan hiçbiri gelmediğinden salon için yatırılan depozit de boşa gitmişti..."
Sivil işbirlikçisi olmayınca da tank için yakılan mazot boşa gider.



'nün malum "cunta bildirisi" 15 Temmuz ihanetinin sivil ayağının "duyarlığına" hitap ediyordu.
Muhtevası, muhalefetin bugünkü söylemlerinin hülasasından ibarettir.
İnternetten bulun okuyun, göreceksiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve iktidara yönelttikleri "eleştiriler" de hedefledikleri de günümüz muhaliflerinin lakırdılarından farksızdır!
Zaten aynı muhalifler o gece 'nde tankları alkışlamıştı. Liderleri de malumunuz Bakırköy'de "hizmet" için bekleme odasına alınmıştı.
Darbenin bu sivil ayağını yeniden tahkim ediyorlar.
Dikkat edin, 15 Temmuz öncesi malum sosyoloji hangi nefret diliyle malulse bugün de aynı hale getirildi.
Sosyolojiyi hazırlıyorlar...

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