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  • 29.01.2020 19:15
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 19:15

Son dakika: 'da trafik yoğunluğu!

Son dakika haberi! 'da trafik yoğunlu bilgisi gelmeye başladı. Şehirde etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da trafik kilit!

Birçok ilçede akşam saatlerinde başlayan yağış, mesai bitişinin de etkisiyle trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluşurken, özellikle D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu etkili oluyor.

Büyükşehir Belediyesinin "Cep Trafik" verilerine göre şu dakikalarda trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

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