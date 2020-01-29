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  • Son Güncelleme: 29.01.2020 19:21

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Olçok ailesine taziye ziyareti

Son dakika haberine göre Başkan , Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 'un, 90 yaşında vefat eden annesi 'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Olçok ailesine taziye ziyareti

Başkan , Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 'un, 90 yaşında vefat eden annesi 'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olçok için dün Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "15 Temmuz'un kahraman şehidi, yol ve dava arkadaşım Erol Olçok'un kıymetli validesi Asiye Olçok hanımefendinin vefatından dolayı derin üzüntü duydum.




Yurt dışı ziyaretim sebebiyle cenazesine katılamadığım merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer vermişti.

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