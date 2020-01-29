ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile açıkladığı 'Yüzyılın anlaşması' olarak nitelendirdikleri işgal planına ve Filistin tarafının haklarını hiçe sayan tek taraflı yaklaşımına Türkiye'den tepkiler gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla, Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki gösterdi.

"KUDÜS BİR ARSA DEĞİL, FİLİSTİNLİLERİN VATANIDIR"

Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz, Kudüs bir arsa değil, Filistinlilerin vatanıdır. Filistin'in kabul etmediği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulunda sorduğu gibi, bir kez daha soruyoruz: İsrail'in sınırları neresidir?" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN SINIRI NERESİDİR?

Kudüs bir arsa değil, Filistinlilerin vatanıdır

ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur. Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gasbetmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz.

Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz.

Filistin'in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. İşgal politikalarına son vermeden Ortadoğu'ya barış gelemez.

Kudüs İslam'ın kalbi ve Filistin Devleti'nin başkentidir.

-Filistin'in bağımsızlığı ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı ile bir kez daha yok sayıldı. Bu sözde plana göre;

-Kudüs tamamen İsrail'e bırakıldı!

-Batı Şeria'da kurulan kanunsuz yerleşim yerleri İsrail egemenliğine bırakıldı.

- Filistinlilere sadece tünellerle birbirine bağlanacak Batı Şeria'da küçük bir toprak parçası ile Gazze vaat edildi.

PEKİ İSRAİL'İN İŞGAL SÜRECİ FİLİSTİN'İ NASIL ETKİLEDİ?

-1917 Balfour deklarasyonu ile Yahudilere Filistin'de devlet vaad edildi ve Filistin'e Yahudi göçü başladı.

-1947 BM taksim kararı verdi ancak günümüze kadar İsrail bu kararda Filistin'e verilen toprakların %85'ini işgal etti.

-1948 İsrail kuruldu ve ardından Arap savaşında Batı Kudüs'ü ele geçirdi

-1967 İsrail 6 gün savaşlarında Doğu Kudüs'ü işgal etti

-1980 İsrail Kudüs'ü başkent ilan etti. BM bu kararı tanımadı ve Kudüs'te diplomatik temsilciliği bulunan ülkelerden temsilciliklerini kutsal şehir Kudüs'ten Tel Aviv'e taşıması istendi.

-2000 İsrail başbakanı Ariel Şaron Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi ve ikinci intifada başladı.

-2003 İsrail Yahudileri Mescid-i Aksa'nın avlusuna almaya başladı. Müslümanların bölgeye girişini sınırlandırdı.

-2016 BM Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarında yasadışı yerleşim faaliyetlerinin sonlandırılmasını talep etti.

-2017 ABD, BM bu kararı kınamış olmasına rağmen Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını duyurdu.

-2017 BMGK ABD'nin Kudüs kararını geri almasını öngören tasarıyı onayladı.

-2020 Trump uluslararası hukuku, bölgesel barışı ve Filistin'in bağımsızlığını görmezden gelerek sözde Orta Doğu barış planını açıkladı.

Kudüs, bütün ve bağımsız Filistin devletinin başkentidir.

Yalnızca her iki taraf için kabul edilebilir, müzakere edilen iki devletli çözüm Filistinliler ile İsrailliler arasında kalıcı barışı getirebilir.