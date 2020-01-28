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  • Son Güncelleme: 29.01.2020 07:13

DİKKAT! 'den sağanak ve kar uyarısı! 29 Ocak

Genel Müdürlüğü raporunu son dakika olarak duyurdu. Gelen bilgilere göre, İstanbul başta olmak üzere bazı bölgelerde yağışlı hava hakim olacak. Yağışların, genellikle yağmur, sağanak, karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Peki, yurt genelinde İşte 29 Ocak hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı!

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Erzurum ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği bildirildi. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 29 Ocak il il hava durumu uyarıları...

Hava sıcaklıklarının İç ve Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı gelen bilgiler arasında.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SAĞANAK VE KAR UYARISI

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimleri ile Eskişehir, Ankara, Sivas, Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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