Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 08.10'da yerin 65.10 kilometre altında gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında. Marmaris'in ardından depremi en çok hisseden bölge Datça ilçesi olarak açıklandı.

SON DEPREMLER