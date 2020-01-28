Başkan Recep Tayyip Erdoğan Senegal'de Türkiye - Senegal İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
17 senede tarihi reformlara imza attık.
SİHA'da dünyanın 4 ülkesinden biriyiz.
Turizm anlamında 2019 yılında kendi rekorumuzu kırdık.
Silahlı insansız hava araçlarında dünyanın 4 ülkesinden birisiyiz.
Türkiye'nin Otomobili'ni sadece Türkiye'de değil tüm insanlığın kullanımına açacağız.
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