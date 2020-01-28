Başkan Recep Tayyip Erdoğan Senegal'de Türkiye - Senegal İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

17 senede tarihi reformlara imza attık.

SİHA'da dünyanın 4 ülkesinden biriyiz.

Turizm anlamında 2019 yılında kendi rekorumuzu kırdık.

Silahlı insansız hava araçlarında dünyanın 4 ülkesinden birisiyiz.

Türkiye'nin Otomobili'ni sadece Türkiye'de değil tüm insanlığın kullanımına açacağız.

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