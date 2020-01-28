Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Kardeşlik nedir bilmez

Erdoğan, Afrika Turu'na çıktı. Önce Cezayir'e ayak bastı. Burada Gambiya'ya geçti. Ardından da Senegal'in başkenti Dakar'a gitti. Erdoğan Gambiya'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerine dikkat çeken Erdoğan, "Hafter darbecidir onun devlet kimliği yok. Birileri Hafter üzerinden bir şey devşirmeye çalışıyor yaptıkları bu biz inşallah bu fırsatı vermeyeceğiz" dedi.

Abdelmadjid

Tebboune