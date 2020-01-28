Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Kardeşlik nedir bilmez

Başkan Erdoğan, Afrika Turu'na çıktı. Önce Cezayir'e ayak bastı. Burada Gambiya'ya geçti. Ardından da Senegal'in başkenti Dakar'a gitti. Erdoğan Gambiya'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerine dikkat çeken Erdoğan, "Hafter darbecidir onun devlet kimliği yok. Birileri Hafter üzerinden bir şey devşirmeye çalışıyor yaptıkları bu biz inşallah bu fırsatı vermeyeceğiz" dedi.
HAFTER'İN ÇOK ÇİRKİN GİRİŞİMLERİ VAR
Ve ekledi: Hafter'in maalesef çok çok çirkin girişimleri var, bunların takipçisiyiz. Gereği neyse bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Hafter, şu anda Libya'nın adeta bir çöl ağası gibi. Daha ziyade çöl kısımlarında hakimiyeti var. Ama nüfus olan bölgede hakimiyeti yok. Erdoğan AB ile ilgili ise "Sarkozy, Merkel ülkelerinin başına geçmeden önce bizler AB liderler zirvesine katılıyorduk. Şimdi Hırvatistan bakın AB dönem başkanı. Bakın nereden nereye... Bunlar da insaf yok, vicdan yok" diye konuştu.
Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune ile bir araya geldi. Erdoğan, Cezayir'deki temaslarının ardından Gambiya'ya geçti.
KREDİ DESTEĞİ
Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalarda işletme başına 100 bin TL'ye kadar 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecekler. Ayrıca, KOSGEB'e bu yıl ödenmesi gereken borçları da 2020 yılının sonuna erteliyoruz. Son olarak, bankalara KOSGEB borcu olan KOBİ'lerin bu yılki ödemelerini de 1 Ocak 2021'e erteliyoruz.
Başkan Erdoğan, Kobe Bryant ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Efsane Kobe Bryant'ın ölümünden derin üzüntü duyuyorum. Bir basketbolsever ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ailesine ve sevenlerine derin üzüntülerimi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.
HAFTER'İN ÇOK ÇİRKİN GİRİŞİMLERİ VAR
Ve ekledi: Hafter'in maalesef çok çok çirkin girişimleri var, bunların takipçisiyiz. Gereği neyse bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Hafter, şu anda Libya'nın adeta bir çöl ağası gibi. Daha ziyade çöl kısımlarında hakimiyeti var. Ama nüfus olan bölgede hakimiyeti yok. Erdoğan AB ile ilgili ise "Sarkozy, Merkel ülkelerinin başına geçmeden önce bizler AB liderler zirvesine katılıyorduk. Şimdi Hırvatistan bakın AB dönem başkanı. Bakın nereden nereye... Bunlar da insaf yok, vicdan yok" diye konuştu.
Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune ile bir araya geldi. Erdoğan, Cezayir'deki temaslarının ardından Gambiya'ya geçti.
KREDİ DESTEĞİ
Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalarda işletme başına 100 bin TL'ye kadar 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecekler. Ayrıca, KOSGEB'e bu yıl ödenmesi gereken borçları da 2020 yılının sonuna erteliyoruz. Son olarak, bankalara KOSGEB borcu olan KOBİ'lerin bu yılki ödemelerini de 1 Ocak 2021'e erteliyoruz.
Başkan Erdoğan, Kobe Bryant ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Efsane Kobe Bryant'ın ölümünden derin üzüntü duyuyorum. Bir basketbolsever ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ailesine ve sevenlerine derin üzüntülerimi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.
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