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  • 27.01.2020 19:02
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 19:02

'ye bir şok daha! imamı 'te tutuklandı

'te, 'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden A.K.'nin FETÖ'nün imamı olduğu belirlendi.

FETÖ'nün Malezya imamı tutuklandı!

'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden A.K.'nin örgütün imamı olduğu belirlendi.

BYLOCK'ÇU ÇIKTILAR
'ndan yapılan açıklamada, tutuklanan şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı '' kullanıcısı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)'na yönelik soruşturma kapsamında; Malezya ülke imamı olduğu değerlendirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullandığı tespit edilen A.K isimli şüpheli ile ByLock kullandığı tespit edilen B.K. sevk edildiğ Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.

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