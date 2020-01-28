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  • Son Güncelleme: 28.01.2020 09:14

17 Ağustos depreminden bugüne neler değişti? İşte iki deprem iki fotoğraf

Sabah Gazetesi yazarı , 'da yaşanan deprem sonrası gerek devletin, gerek STK'ların gerekse milletimizin ne derece organize ve teşkilatlı bir şekilde müdahale ettiğini kaleme aldı. Övür, Elazığ'daki depremi 17 Ağustos 1999 depremi ile karşılaştırarak "O yıllardan bugünlere gelindiğinde çok şeyin değiştiğini görüyoruz. Toplum daha iyisini talep ediyor, devlet de hem yenileniyor hem denetliyor hem de bütün kurumlarıyla krizi en aza indirmek için inanılmaz bir çaba gösteriyor. Bu tablo 99 depreminde dönemin başbakanı rahmetli Ecevit'in yaşadığı çaresizliğin geride kaldığının işareti." ifadelerini kullandı.

İki deprem iki fotoğraf

İşte Sabah Gazetesi yazarı 'ün "İki deprem iki fotoğraf" adlı köşe yazısı:

Birkaç gündür gözümüz kulağımız -Malatya hattında yaşanan depremde.
Televizyonlara düşen son dakika haberinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradım. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçtiklerini, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte hemen Elazığ'a gideceklerini, bütün kurumları da harekete geçirdiklerini söyledi. Ardından Başkan Erdoğan ve diğer bakanlar da deprem bölgesine gitti.



Başta ve olmak üzere onlarca yardım kuruluşu, sivil toplum örgütü, yerel yönetimler de harekete geçmişti.
Bu tabloyu gördüğüm an, 21 yıl önceyi düşündüm. 17 Ağustos 1999 'u da sarsan o büyük depremin yaşandığı geceyi... Müthiş sarsıntıdan sonra dışarı çıkmış ve hızla atv Haber'e ulaşmıştım. Ancak ortada depremin merkez üssüne ilişkin bir bilgi yoktu. Durumu devlet ve hükümet de bilmiyordu. Gün aydınlandığında acı gerçek yüzümüze çarptı. Başta Gölcük ve olmak üzere çok sayıda yerleşim biriminde onlarca bina çökmüş, binlerce insan göçük altında kalmıştı.



Tam anlamıyla çaresizdik. Çünkü ne devlet ne de vatandaş olarak deprem sonrasına ilişkin hiçbir hazırlığımız yoktu. Aslında 80'lerde, yakında "Büyük İstanbul depremi geliyor" diye yazmış, bilim adamlarının uyarısını iletmiştik ama başta devlet olmak üzere kimse umursamıyordu. İşin doğrusu ciddi anlamda da yoksul bir toplumduk. Başımızı sokacak ev bulamazken, kimse sağlam mı değil mi diye bakmıyordu. Milyonlarca insan gecekondularda yaşıyor, birkaç katlı ev yaptırmak isteyenler biraz da açgözlülükle fırsatçı vurguncu müteahhitlerin eline düşüyordu. Devlet ve yerel yönetim ise onları denetlemekten acizdi.

O yıllardan bugünlere gelindiğinde çok şeyin değiştiğini görüyoruz.

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