Buğday fiyatları açısından gösterge olan Chicago borsasında işlem gören en yakın vadeli kontratlar %1.8 düşüşle 27.2 kilo başına 5.63 dolara indi. Mısır fiyatları için gösterge olan vadeli kontratlar ise %1 düşüşle 3.83 dolara indi.



RİSKLİ VARLIKLARDAN KAÇIYORLAR

Çin'de yeni bir tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e çıkarken, 2,700'den fazla kişinin hastalandığı belirtildi. Salgın nedeniyle Çin'in tarım emtiası tüketiminin düşeceği tahmin ediliyor. Yatırımcıların Çin'deki koronovirüs salgını kaynaklı endişelerle güvenli liman yen ve hazine bonosu gibi varlıklara yönelirken, hisse senedi gibi riskli varlıklardan kaçıyorlar.