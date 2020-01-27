Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 27.01.2020 14:14
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 14:23

yi de vurdu! Salgın endişeleriyle fiyatlar geriledi

Çin'de yaşanan ve dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını küresel yi de vurdu. Asya borsaları salgın nedeniyle düşüşe geçerken, ABD`nin Chicago emtia borsasında işlem gören vadeli buğday kontratlarının fiyatı salgınının ekonomiye etkileri hakkındaki endişelere bağlı olarak bir haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesini görerek yaklaşık %2 geriledi.

Koronavirüsü ekonomiyi de vurdu!

Buğday fiyatları açısından gösterge olan Chicago borsasında işlem gören en yakın vadeli kontratlar %1.8 düşüşle 27.2 kilo başına 5.63 dolara indi. Mısır fiyatları için gösterge olan vadeli kontratlar ise %1 düşüşle 3.83 dolara indi.

RİSKLİ VARLIKLARDAN KAÇIYORLAR
Çin'de yeni bir tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e çıkarken, 2,700'den fazla kişinin hastalandığı belirtildi. Salgın nedeniyle Çin'in tarım emtiası tüketiminin düşeceği tahmin ediliyor. Yatırımcıların Çin'deki koronovirüs salgını kaynaklı endişelerle güvenli liman yen ve hazine bonosu gibi varlıklara yönelirken, hisse senedi gibi riskli varlıklardan kaçıyorlar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKoronavirüsü ekonomiyi de vurdu! Salgın endişeleriyle fiyatlar geriledi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri