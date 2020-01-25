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  • Son Güncelleme: 25.01.2020 11:49

Son dakika: Sivrice merkezli 6.8'lik sonrası Bakan Soylu, Kurum ve Koca'dan açıklama

Son dakika haberi... Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki sonrası bölgeye giden , Çevre ve ile , Valilikteki koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, Elazığ'da da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

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, Çevre ve ile , 6,8 büyüklüğündeki le sarsılan 'da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'ın merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra 3 bakan kameraların karşısına geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:


Soylu: Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, Elazığ'da da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Göçük altından 39 kişi sağ kurtarıldı.
En büyüğü 5,4 olan 398 artçı deprem meydana geldi. Şu anda bizim elimizdeki temel veriler çerçevesinde hayati fonksiyonlarıyla ilgili tedirginlik yaşayabileceğimiz bir hastamız yok. Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı.

AYRINTILAR GELİYOR...

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