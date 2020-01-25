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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'ın merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra 3 bakan kameraların karşısına geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, Elazığ'da da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Göçük altından 39 kişi sağ kurtarıldı.En büyüğü 5,4 olan 398 artçı deprem meydana geldi. Şu anda bizim elimizdeki temel veriler çerçevesinde hayati fonksiyonlarıyla ilgili tedirginlik yaşayabileceğimiz bir hastamız yok. Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı.AYRINTILAR GELİYOR...